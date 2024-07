Lucas Piton é um dos destaques do Vasco na temporada - Úrsula Nery / FERJ

Publicado 17/07/2024 17:53

Rio - Sem receber do Vasco pela contratação de Lucas Piton, o Corinthians decidiu recorrer à Câmera Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, segundo o "ge". Atualmente, o valor da dívida é de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões).

o Vasco chegou a receber uma notificação extrajudicial do time paulista, que tentou resolver o caso sem judicialização. Porém, o Cruz-Maltino não se manifestou sobre o pagamento da dívida. No mês passado,, que tentou resolver o caso sem judicialização. Porém, o Cruz-Maltino não se manifestou sobre o pagamento da dívida.

Lucas Piton chegou ao Vasco no ano passado em operação de 3 milhões de euros (algo em torno de R$ 17,4 milhões) por 60% dos direitos. O valor foi dividido em seis parcelas, a última vencida em maio. Porém, no acordo, o clube carioca se comprometeu a comprar mais 20% dos direitos econômicos de Piton após o lateral atuar 50 partidas, algo que aconteceu no começo deste ano.

Por conta de dívidas, o Corinthians se comprometeu a repassar cinco das seis parcelas da venda de Piton à Elenko Sports, empresa de agenciamento de atletas. No entanto, o atraso do Vasco atrapalhou os planos do clube paulista.