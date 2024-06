Lucas Piton chegou ao Vasco no ano passado - Leandro Amorim/ Vasco

Lucas Piton chegou ao Vasco no ano passadoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 20/06/2024 16:15 | Atualizado 20/06/2024 16:20

Rio - Vivendo um momento ruim nas quatro linhas, o Vasco está sendo cobrado publicamente pelo Corinthians em relação a operação envolvendo Lucas Piton. O Alvinegro afirmou que o clube carioca ainda não pagou algo em torno de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,7 milhões) relativo a transferência do lateral-esquerdo. O Cruz-Maltino foi notificado pelo ocorrido.

Lucas Piton chegou ao Vasco no ano passado em operação de 3 milhões de euros (algo em torno de R$ 17,4 milhões) por 60% dos direitos. O valor foi dividido em seis parcelas, a última vencida em maio. Porém, no acordo, o clube carioca se comprometeu a comprar 20% dos direitos econômicos de Piton após o lateral atuar 50 partidas pelo Vasco, algo que aconteceu no começo deste ano. Na nota divulgada, o Corinthians não detalhou quais parcelas estão atrasadas.



O Vasco vem passando também por uma crise administrativa envolvendo a SAF. A empresa norte-americana 777 Partners assumiu o controle do futebol em 2022. Entretanto, em maio, a diretoria do Vasco entrou com uma ação cautelar na Justiça contra a empresa. O movimento do clube associativo visou evitar uma futura penhora das ações que pertencem ao grupo estadunidense.



No mesmo dia, 15 de maio, a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido em caráter liminar. Dessa forma, a decisão tirou o controle da SAF do Vasco das mãos da 777 Partners.