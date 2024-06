Orellano celebra golaço na vitória por 4 a 3 sobre o Philadelphia Union - Divulgação / FC Cincinnati

Orellano celebra golaço na vitória por 4 a 3 sobre o Philadelphia UnionDivulgação / FC Cincinnati

Publicado 20/06/2024 17:33

Ex-atacante do Vasco , Luca Orellano fez um golaço do meio-campo na noite da última quarta-feira (19) pelo FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Emprestado pelo Cruz-Maltino, ele foi o responsável por marcar o terceiro gol do time na vitória por 4 a 3 sobre o Philadelphia Union.

LUCA ORELLANO



Unreal finish from midfield! pic.twitter.com/c2O2irUqwl — Major League Soccer (@MLS) June 20, 2024

O argentino, de 24 anos, tem contrato de empréstimo com os norte-americanos até o fim deste ano. Já o vínculo com o clube carioca se encerra em dezembro de 2027.



Ele chegou ao Vasco na primeira janela de transferências de 2023 por cerca de R$ 20,7 milhões à época. No entanto, não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro e se tornou uma decepção. Em 2024, pediu para deixar o Gigante da Colina.