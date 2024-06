Álvaro Pacheco é o técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Álvaro Pacheco é o técnico do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 20/06/2024 00:50 | Atualizado 20/06/2024 00:50

Caxias do Sul - Álvaro Pacheco analisou a derrota do Vasco para o Juventude por 2 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi , nesta quarta-feira (19). O treinador disse que o time entrou nervoso em campo e que só conseguiu equilibrar o jogo nos dez minutos finais. Ele pontou que o Cruz-Maltino sofreu o primeiro gol em seu melhor momento em campo.

"Queríamos muito dar continuidade, queríamos a primeira vitória. Penso que foi um jogo em que entramos nervosos, não entramos da forma que nós pretendíamos. Penso que não tivemos a capacidade de, nos primeiros 30 minutos, controlar o jogo da forma como pretendíamos. Deixamos muitos espaços para nosso adversário acelerar o jogo e aproveitar as nossas costas", disse Álvaro.

"Nos últimos dez minutos, penso que fomos capazes, aí sim, equilibrar o jogo. Acabamos o primeiro tempo dentro do jogo. Conversamos no intervalo, correções táticas. Entramos muito bem na segunda parte, muito mais dominante, muito mais assertivo, controlando os espaços. E no melhor momento do Vasco, sofremos um gol. É do momento da equipe, dá uma intranquilidade. O gol nos afetou", completou.

O primeiro gol do jogo veio com Lucas Barbosa, aos seis minutos do segundo tempo. Na reta final, o Vasco chegou a balançar as redes com Léo, mas o lance acabou anulado por impedimento. Nos acréscimos, Jean Carlos anotou o segundo do Juventude.

"Meus jogadores, pela entrega, pela atitude, por ir em busca daquilo que era o resultado positivo... Não da forma mais correta, faltou o jogo posicional para sermos capazes de ter mais bola. Tivemos algumas decisões precipitadas, mas mesmo assim tivemos a oportunidade para fazer o gol de empate. Fizemos (mas foi anulado)", destacou o treinador.

"E no último minuto sofremos o segundo gol. Não vamos fugir, é um momento complicado, mas temos que continuar a trabalhar e focar naquilo que controlamos: trabalhar e sermos capazes de estar mais preparados para o próximo jogo", prosseguiu.

Com o resultado, o Vasco segue sem vencer com Álvaro Pacheco. Em quatro jogos, foram três derrotas e um empate. Além disso, foram dez gols sofridos e apenas um marcado.

"Eu não sou treinador que gosto muito de arranjar desculpas, mas nós chegamos ao Vasco num momento complicado, de muita transformação e de alguma instabilidade. Nós estamos conhecendo o clube e, principalmente, os seus atletas e aquilo que equipe tem. É evidente que, quando se tem esse resultado, com instabilidade, perde-se algo, perde-se discernimento", explicou Álvaro.

"Nós não podemos esconder que os dois primeiros jogos foram com adversários foram muitos fortes, treinados há muito tempo, que tem algumas rotinas e jogadores com dinâmicas muito fortes. Nesses dois jogos tivemos alguma ansiedade. No último jogo, em casa, a equipe deu uma resposta dentro daquilo que pretendíamos. Hoje, não fomos capazes de dar continuidade, mas acho que faz parte do processo", completou.

A tendência, aliás, é de que passagem do técnico Álvaro Pacheco pelo Vasco chegue ao fim. A demissão do português começou a ser debatida e deve ser comunicada quando o elenco voltar ao Rio de Janeiro

"Não posso desistir e nem duvidar daquilo que são as minhas capacidades, daquilo que trago e que vou fazer para o Vasco. Estamos passando por um momento que não queríamos, mas há que continuar a trabalhar, focar e olhar para os próximos desafios", afirmou o técnico, na coletiva.