Léo, do Vasco, em ação na derrota para o Juventude - Fernando Alves/Juventude

Publicado 19/06/2024 22:50 | Atualizado 20/06/2024 01:33

Tendo noção do momento delicado na temporada, o zagueiro Léo, do Vasco, pediu desculpas aos torcedores após mais uma derrota do Cruz-Maltino no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Juventude, nesta quarta-feira (19), em duelo válido pela décima rodada . Foi a sétima da equipe na competição.

"É um momento muito difícil. É pedir desculpas ao nosso torcedor. Não é fácil viver um momento como esse. Temos que continuar trabalhando, nos dedicando para dar a resposta ao nosso torcedor. Não tem muito o que dizer. É trabalhar, ficar quieto e focar no próximo jogo", disse Léo, em entrevista ao "Premiere".

Léo teve um gol anulado aos 42 minutos do segundo tempo, quando o Juventude vencia por 1 a 0. Nos acréscimo, Jean Carlos, de falta, ampliou o marcador no Alfredo Jaconi e deu números finais.

Questionado sobre possível interferência no elenco em meio às brigas e crise da SAF com o clube associativo, comandado por Pedrinho, Léo esquivou e optou por focar no campo e bola.

"Eu não sou muito de ficar usando de coisa extracampo como desculpa. Temos que continuar trabalhando, tentar ao máximo honrar essa camisa. Não é do nosso direito ficar falando coisas que não são do campo. Temos que focar no campo. O extracampo tem quem tome conta", afirmou.

O Vasco volta a campo no sábado (22), em São Januário, contra o São Paulo.