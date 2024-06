Victor Luís foi o titular do Vasco na lateral esquerda no duelo com o Juventude - Antonio Machado/FotoArena/Estadão Conteúdo

Publicado 19/06/2024 22:02

Segue a crise no Vasco e mais um resultado negativo sob o comando de Álvaro Pacheco. Na noite desta quarta-feira (19), em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Cruz-Maltino fez mais um jogo ruim, sentiu o peso dos desfalques e acabou perdendo para o Juventude pelo placar de 2 a 0 ainda tendo gol anulado no fim. Lucas Barbosa e Jean Carlos, ambos na segunda etapa, marcaram para os donos da casa.

Com o resultado, o Cruz-Maltino conheceu seu quarto jogo sem vitória na competição e segue estacionado nos sete pontos, agora vendo a zona de rebaixamento mais perto - a esperar os outros jogos da rodada. O próximo compromisso será no sábado (22), às 21h30, em São Januário, contra o São Paulo.

O jogo

Em profunda crise na metade do primeiro turno e vendo de perto a zona do rebaixamento, o Vasco se viu em situação ruim na primeira parte do duelo em Caxias do Sul. Desfalcado de peças importantes, como Payet, lesionado, e Vegetti, suspenso, a equipe de Álvaro Pacheco teve exibição fraca nos 45 minutos iniciais.



O primeiro tempo no Alfredo Jaconi não reservou grandes emoções e foi marcado por nível técnico ruim. A equipe da casa levou vantagem em chances criadas nas primeiras movimentações, mas com pouco perigo. O principal nome foi o meia Nenê, ex-jogador do Gigante da Colina.



Com muita dificuldade para criar, o Vasco só foi acordar no jogo a partir dos 40 minutos. Jadson, volante do Juventude, quase marcou contra após jogada de Rossi e este foi o único lance de perigo. O ponto alto, mesmo em mais um dia ruim, foi a proteção com os volantes. Isso apenas na primeira metade.

Sem reação



O que faltou em toda a primeira etapa, sobrou logo na volta do intervalo. Em jogo franco, as equipes trocaram ataques e alternaram bem a posse de bola. O que era para ser valorizado, no entanto, foi destaque no gol do Juventude aos seis minutos. Lucas Barbosa pegou sobra de longe, a marcação do Vasco não chegou e o atacante do time gaúcho acertou lindo chute no canto esquerdo de Léo Jardim.



Ainda que de forma desorganizada, o Vasco tentou ganhar campo e se instalar na zona ofensiva. Rayan e Clayton buscaram movimentações, as linhas subiram buscando o controle, mas faltaram peças de criação e referêcia. Os desfalques pesaram em Caxias do Sul.



Na reta final, o Vasco se lançou ao ataque e apelou para os populares "chutões", buscando David e Clayton. Álvaro Pacheco abriu mão de um setor de meio-campo mais conservador, apostou também nas jogadas pelos lados e deu certo. No entanto, o gol que seria o do empate aos 42 minutos com o zagueiro Léo, pegando rebote na pequena área após finalização de Sforza, foi anulado por posição irregular do camisa três.



Para piorar a situação, já nos acréscimos, o lateral-esquerdo Victor Luís foi expulso por parar jogada promissora sendo último homem de defesa. Na cobrança de falta, Jean Carlos achou linda batida, a bola pegou no travessão, voltou em Léo Jardim e morreu no fundo do gol. 2 a 0 e placar fechado no Alfredo Jaconi.



Ficha técnica

Juventude 2 x 0 Vasco



Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 19/6 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Felipe Alan Costa



Gols: Lucas Barbosa 6'/2ºT e Jean Carlos 52'/2ºT (JUV)



Cartões amarelos: Lucas Barbosa e Luis Mandaca (JUV); Zé Gabriel, Galdames e Serginho (VAS)



Cartão vermelho: Victor Luís (VAS).



JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Marcelinho (Erick) e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Roger Machado.



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Victor Luís; Zé Gabriel (David), Galdames (Sforza) e JP (Mateus Carvalho); Rossi (Rayan), Adson (Serginho) e Clayton. Técnico: Álvaro Pacheco.