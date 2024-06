Álvaro Pacheco é o técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 19/06/2024 23:30 | Atualizado 19/06/2024 23:31

A passagem do técnico Álvaro Pacheco pelo Vasco, ao que tudo indica, será curta. A demissão do português começou a ser debatida e deve ser comunicada quando o elenco voltar ao Rio de Janeiro após a derrota sofrida para o Juventude pelo placar de 2 a 0 em duelo válido pela décima rodada do Brasileirão. As informações são do site "ge".

Pedrinho, presidente do clube e quem comanda a SAF após liminar da Justiça, deve comunicar sobre a rescisão com o treinador de 52 anos. Álvaro Pacheco, até então, tem quatro jogos e três derrotas.

A estreia de Álvaro Pacheco no comando do Cruz-Maltino foi no dia 2/6, na goleada sofrida por 6 a 1 para o Flamengo no Maracanã. Depois disso, ele perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras e ficou no empate sem gols com o Cruzeiro dentro de São Januário.