Elton foi campeão da Série B de 2009 e da Copa do Brasil de 2011 pelo VascoMarcelo Sadio/vasco.com.br

Publicado 19/06/2024 19:56

Rio - O atacante Elton, que teve passagens por Vasco e Flamengo no futebol carioca, anunciou nesta quarta-feira (19) sua aposentadoria do futebol. Ele não entrava em campo desde agosto de 2023, quando defendeu o Remo em um jogo contra o Altos, pela Série C.

"Nesse dia, aos 38 anos de idade, eu já sabia que era a minha última partida como jogador profissional e fiz essa menção honrosa ao futebol em forma de agradecimento por tudo que vivi durante esses 20 anos dedicados a esse sonho de criança, encerrei da melhor forma possível, fazendo o que amo, fazendo gol!", escreveu Elton, que fez um dos gols da vitória por 3 a 1 do time paraense naquela ocasião.

Elton chegou ao Vasco em 2009 e foi peça importante na conquista da Série B daquele ano, a primeira disputada pelo Cruz-Maltino, sendo o artilheiro da competição com 17 gols. Também participou do título da Copa do Brasil em 2011. Em 119 partidas pelo clube, balançou as redes em 52 oportunidades.

No Flamengo, a passagem de Elton foi apagada. Ele chegou ao clube no segundo semestre de 2014, mas não caiu nas graças da torcida e disputou apenas 13 jogos, com dois gols marcados.