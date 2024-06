André Ramalho, zagueiro e capitão do PSV - John Thys / AFP

Publicado 19/06/2024 12:37 | Atualizado 19/06/2024 12:38

Vasco segue em busca de nomes para a defesa no mercado de transferências, e um zagueiro que atua no futebol holandês chamou a atenção da diretoria vascaína. André Ramalho, do PSV, foi sondado pelo Cruz-Maltino para ser jogador do clube a partir de julho. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa. Rio - Osegue em busca de nomes para a defesa no mercado de transferências, e um zagueiro que atua no futebol holandês chamou a atenção da diretoria vascaína. André Ramalho, do PSV, foi sondado pelo Cruz-Maltino para ser jogador do clube a partir de julho. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

O contrato do zagueiro, de 32 anos, com o PSV se encerra no fim de junho, e, até o momento, não houve nenhuma conversa para uma possível renovação. Com isso, o Vasco já entrou em contato com André para tentar sua contratação após o fim de seu vínculo com o clube holandês. Na primeira consulta, o Cruz-Maltino entendeu as condições do defensor e a tendência é que a primeira oferta deva ser feita nos próximos dias.

Revelado pelo Red Bull Brasil, André Ramalho atua no futebol europeu desde 2010, quando foi transferido ao Red Bull Salzburg, da Áustria. Ele também tem passagens pelo futebol alemão, em clubes como Bayer Leverkusen e Mainz.

O zagueiro atua no PSV desde 2021, após uma segunda passagem de sucesso no Red Bull Salzburg. Ao todo, André Ramalho tem 128 jogos disputados pela equipe holandesa, com seis gols marcados e cinco assistências feitas.