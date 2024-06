Dimitri Payet deverá seguir preservado no Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Dimitri Payet deverá seguir preservado no VascoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 19/06/2024 14:18 | Atualizado 19/06/2024 14:18

Rio - Principal nome do elenco do Vasco, Dimitri Payet, de 37 anos, deverá seguir desfalcando o Vasco por mais tempo. Visando uma melhora física do francês, o Cruz-Maltino não deverá escalá-lo no próximo sábado contra o São Paulo, em São Januário, às 21h30 (de Brasília). As informações foram dadas pelo Jornal O Globo e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Payet iniciou a temporada vivendo um momento físico superior ao do ano passado, porém, aos poucos, o veterano acabou vivendo problemas. Sua última lesão foi muscular na coxa direita, e seu retorno deverá ocorrer somente contra o Bahia, no próximo dia 26, ou contra o Botafogo, no próximo dia 29.

O francês não atua desde a goleada sofrida para o Flamengo no último dia 2. Contando as partidas do ano passado e deste ano pelo Brasileiro, Payet atuou em 19 na competição. O único jogo que completou os 90 minutos foi na derrota para o Corinthians, em São Januário, em 2023. Neste ano, o francês atuou contra Criciúma, Vitória e Flamengo, mas não completou os duelos.



Revelado pelo Nantes e ídolo do Olympique de Marselha, Payet chegou ao Vasco em 2023. No total, o meia entrou em campo em 32 partidas, fez quatro gols e deu nove assistências com a camisa cruz-maltina.