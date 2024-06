Álvaro Pacheco busca primeira vitória no comando do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 19/06/2024 09:05 | Atualizado 19/06/2024 09:07

Rio - O Vasco segue em busca da primeira vitória sob o comando do técnico Alvaro Pacheco. O Cruz-Maltino visita o Juventude, nesta quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada do Brasileirão, mas terá que superar um tabu histórico para conquistar o primeiro triunfo com o treinador português.

Considerando somente os jogos pela primeira divisão do Brasileirão, o Vasco não vence o Juventude no Alfredo Jaconi desde a Copa João Havelange, em 2000. Na era dos pontos corridos, o Cruz-Maltino nunca venceu a equipe gaúcha em Caxias do Sul. Além disso, conquistou apenas uma vitória nos últimos 12 confrontos na Série A.

O último embate entre Vasco e Juventude aconteceu na Série B de 2019. O Cruz-Maltino venceu em São Januário e no Alfredo Jaconi por 2 a 1. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 22 vezes na história, com cinco vitórias dos cariocas, sete dos gaúchos, além de 10 empates. O Gigante da Colina marcou 28 gols e sofreu 29.