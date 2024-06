Pedrinho é o presidente do Vasco - Reprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 19:03

Rio - Presidente do Vasco, Pedrinho concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (18) e não poupou palavras para descrever a situação financeira da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruz-Maltino. O mandatário revelou que as luvas do clube estão atrasadas desde 2023, assim as do astro francês Payet, referentes ao mês de março.

"Falem a verdade sobre o Vasco. A SAF está quebrada. Tem gente preocupada com aporte. A SAF está quebrada, e eu já sabia que isso aconteceria, por isso entrei com a liminar. Minha relação com o Payet é ótima. A dívida com Payet é de março, não fui eu quem fiz. A SAF foi criada justamente para dar estabilidade por meio de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passa saúde financeira pro clube. Isso não aconteceu", disse Pedrinho.

"As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Já estamos estruturando financeiramente o clube. Honrando com salários em dia. Vamos fazer isso até o fim do ano. Estou levando responsabilidade", completou.

Questionado sobre possível insatisfação da principal referência técnica do Vasco em 2024, Pedrinho negou.

"Payet nunca teve um pingo de problema. Muito pelo contrário. A relação é ótima. Identificamos a questão das dívidas, não só com ele, mas com outros empresários. Algumas luvas já consegui pagar."

Pedrinho, representante do clube associativo, vive imbróglio jurídico com a 777 Partnets, investidora da SAF, e conseguiu liminar na Justiça para falar em nome do futebol após crise instaurada. O presidente do clube tranquilizou sobre o cenário, mas afirmou que a segurança, apontada inicialmente como garantida para gestão do clube, não existiu.

" Hoje, o mercado está seguro. Nós mapeamos todo o cenário de atraso de luvas e comissões para começarmos a pagar todo mundo que devemos. Não se preocupem com Pedrinho ou 777. Se preocupem com o Vasco. (...) A SAF foi criada justamente para dar estabilidade por meio de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passa saúde financeira pro clube. Isso não aconteceu."