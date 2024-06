Sforza e Clayton, do Vasco, em jogo-treino diante do América-MG - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 18/06/2024 07:30 | Atualizado 18/06/2024 07:33

Rio - Clayton pode ganhar uma nova chance de provar o seu valor no Vasco. Contratado no início deste ano junto ao Casa Pia, de Portugal, o atacante recebeu apenas sete oportunidades (sendo uma como titular) e acumula apenas três minutos em campo sob o comando de Alvaro Pacheco. O jogador deve ser o substituto de Vegetti contra o Juventude, nesta quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

O atacante ainda não marcou gol com a camisa do Vasco. Com a suspensão de Vegetti, Clayton surge como a primeira opção para o lugar. Ele tem apenas três minutos de campo sob o comando de Alvaro Pacheco (entrou já nos últimos minutos do empate com o Cruzeiro) e pode receber a primeira grande chance para provar o seu valor ao treinador português.

Clayton já foi a campo cinco vezes no Brasileirão, mas soma apenas 56 minutos em campo. O jogo que mais atuou foi na goleada diante do Criciúma por 4 a 0, em São Januário, quando foi utilizado por 34 minutos pelo então treinador Ramón Díaz. Contra o Juventude, ele pode ser titular pela segunda vez desde que chegou no Vasco (foi na estreia diante do Nova Iguaçu, na semifinal do Carioca).

O Vasco ainda não venceu sob o comando de Alvaro Pacheco. O Cruz-Maltino busca a primeira vitória sob o comando do treinador português diante do Juventude, na quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada do Brasileirão.