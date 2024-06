Vasco de Léo Jardim não sofreu gol pela primeira vez neste Brasileirão - Reprodução de TV / Premiere

Vasco de Léo Jardim não sofreu gol pela primeira vez neste BrasileirãoReprodução de TV / Premiere

Publicado 16/06/2024 21:06

ter cedido apenas oito finalizações. O tropeço em casa frustrou a torcida e manteve o Vasco perto da zona de rebaixamento - a em 15º lugar com sete pontos um a mais que o Grêmio-, mas Léo Jardim preferiu olhar para o copo meio cheio do 0 a 0 com o Cruzeiro . Pela primeira vez neste Brasileirão, o Vasco não sofreu gol, além de

"Acho que é valorizar o que teve de positivo. A gente vinha de dois resultados ruins, em que sofremos bastante gols (oito). Acho que é importante ressaltar a parte defensiva da equipe, portou-se muito bem, muito melhor. Vejo uma evolução muito clara", avaliou Léo Jardim.



Apesar de não ter sido vazado, por outro lado, o Vasco segue com a pior defesa do Brasileirão, com 19 gols sofridos em nove jogos. Além disso, a produção ofensiva ainda está muito abaixo, como se viu contra o Cruzeiro.



O Cruz-Maltino volta a campo na quarta-feira (19), fora de casa, contra o Juventude, às 20h (de Brasília).