Vegetti foi um dos poucos a se salvar do time do Vasco contra o PalmeirasLeandro Amorim/Vasco

Publicado 15/06/2024 18:35 | Atualizado 15/06/2024 18:37

O Vasco sofreu oito gols e levou 58 finalizações nos últimos dois jogos, já sob o comando de Álvaro Pacheco, mas a defesa não é o único problema. Dominado nas derrotas por 6 a 1 para o Flamengo e 2 a 0 para o Palmeiras, o Cruz-Maltino pouco atacou e basicamente dependeu de Vegetti para ter chances claras de gol. No domingo (16), ele volta a ser a esperança contra o Cruzeiro, às 18h30, em São Januário.

O argentino foi responsável por três das únicas quatro finalizações certas do time em 180 minutos, fora os acréscimos, segundo dados do Sofascore. Em uma delas, fez um gol e nas outras duas parou nos goleiros. E chegou a marcar outra vez, mas o lance foi anulado por falta dele e não entra na estatística.



O outro a acertar um chute foi Rayan, contra o Flamengo, nas únicas duas finalizações do time naquela partida.



Além de referência na área, Vegetti também virou válvula de escape para os chutões da defesa. Teve que brigar com os adversários pelo alto ou ser um dos poucos a segurar um pouco a bola fazendo o pivô no meio de campo, além de ser sempre buscado nos cruzamento na área.



Mas antes o Vasco já dependia de seu artilheiro para balançar redes. Tanto que, dos últimos oito gols marcados, seis foram dele, com Maicon e Piton fazendo os outros dois. Mesmo diante da importância do centroavante argentino, Álvaro Pacheco não considera que o Cruz-Maltino seja dependente, mas o vê como peça chave para o time crescer.



"Vegetti, neste momento, tem muita importância no desempenho da equipe. O time está melhorando em um processo de identidade, no qual o Vegetti seguirá sendo importante. Trabalhamos uma ideia e de interpretação de jogo. Quando ele ão estiver, temos Clayton, David, Rayan...Temos que chegar com a bola de formas diferentes na frente", afirmou.