Vasco precisa vencer o Cruzeiro para se afastar da zona do rebaixamentoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 15/06/2024 10:40

Rio - Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Vasco está a um ponto de distância da zona de rebaixamento do Brasileirão. Sem vencer em duas partidas sob o comando de Álvaro Pacheco, o Cruz-Maltino busca afastar o mau momento no próximo domingo (16), quando enfrenta o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

O clube, no entanto, precisa superar uma série de adversidades para conseguir o primeiro resultado positivo com o comandante português. Primeiro, o Vasco não marca em jogos fora do Rio há quase dois meses . A última vez foi na segunda rodada do Brasileiro, contra o Bragantino, quando Vegetti balançou as redes.



Além disso, o Gigante da Colina sofre com um alto volume de finalizações . Em duas partidas, contra Flamengo e Palmeiras, foram 58 sofridas, sendo 24 certas.

Outro fato é que, no retrospecto contra o Cruzeiro, o Vasco leva desvantagem. São 33 vitórias da Raposa, contra 21 do Cruz-Maltino, além de 29 empates.

O Vasco ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com seis pontos, enquanto o Cruzeiro é o sétimo, com 13. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em São Januário.