Vasco vive 'seca' de gols longe do Rio - Leandro Amorim/Vasco.

Vasco vive 'seca' de gols longe do Rio Leandro Amorim/Vasco.

Publicado 14/06/2024 11:20

Rio - Além de ter sofrido gols em todos os jogos do Brasileiro, o Vasco vive uma situação de "seca" nas últimas partidas longe do Rio na atual temporada. O Cruz-Maltino não balança as redes fora da cidade há quase dois meses. O período envolve a Série A e a Copa do Brasil.

Neste período, o Cruz-Maltino entrou em campo em três jogos longe do Rio. Foram duas derrotas para Palmeiras e Athletico-PR por 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente, pelo Campeonato Brasileiro, e um empate sem gols contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil.



A última vez que o Vasco balançou as redes na temporada longe do Rio foi na derrota por 2 a 1 para o Bragantino, pela segunda rodada do Brasileiro. O artilheiro Pablo Vegetti fez o gol dos cariocas no duelo realizado em Bragança Paulista.



O Vasco volta a jogar pelo Brasileiro, neste domingo, contra o Cruzeiro, em São Januário. O Cruz-Maltino voltará a atuar fora do Rio na próxima quarta-feira, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.