Álvaro Pacheco é o técnico do VascoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 14/06/2024 01:01

"É evidente que encontramos dois adversários que, neste momento, estão com uma dinâmica muito forte, que lutam para serem campeões. Mas acho que o Vasco teve um crescimento nestes dois jogos. Dois jogos difíceis, mas olhando para aquilo que foi crescimento do último jogo para este jogo, penso que o Vasco teve um crescimento a nível de jogo, principalmente a nível de coragem. Lidamos com o Palmeiras, que é muito forte. Acho que os meus jogadores tiveram uma atitude no sentido que, mesmo perdendo, nunca deixaram se desligar do jogo".

"Tanto é que nós olhamos para aquilo que é a segunda parte. Num jogo complicado, nós igualamos à nível de posse de bola, de remate. O crescimento tem que ser de forma sustentada. Uma identidade não cresce de um momento para o outro. Estamos tristes pelo resultado, mas olhando aquilo que foi o jogo contra o Flamengo e o jogo agora contra o Palmeiras, já sentimos uma equipe mais consistente, mais capaz de lidar contra adversários que procuram promover situações de jogo numa intensidade muito alta. A equipe já conseguiu estar mais tempo ligada no jogo. É isso que vai nos fazer crescer".

O time de Álvaro Pacheco segue com seis pontos e aparece no 14º lugar do Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Cruzeiro em São Januário. A partida é válida pela nona rodada do campeonato.

"Senti essa tristeza no vestiário com os jogadores, mas disse a eles que, olhando para aquilo que foi o último jogo para este jogo, já senti uma equipe completamente diferente, no sentido de melhorar, de crescer, de evoluir. É nisso que temos que seguir", contou Álvaro Pacheco.

"Amanhã estaremos no CT para analisar aquilo que são os comportamentos que ainda temos que melhorar. Já temos um jogo muito perto, no nosso estádio, perto dos nossos torcedores. Sei que estão tristes, é evidente têm que estar. Mas é na nossa casa, naquele ambiente que assisti contra o Fortaleza, que foi fantástico. Temos que criar esse ambiente para regressamos em casa às vitórias", concluiu.