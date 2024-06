Douglas Luiz está entre os convocados de Dorival Júnior para representar a seleção brasileira na Copa América - Rafael Ribeiro / CBF

Douglas Luiz está entre os convocados de Dorival Júnior para representar a seleção brasileira na Copa AméricaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/06/2024 16:18

Rio - Volante da seleção brasileira e do Aston Villa, da Inglaterra, Douglas Luiz está próximo de se transferir para a Juventus. O acordo entre as partes já está encaminhado para que o cria do Vasco seja reforço da Velha Senhora. Por ter sido formado nas categorias de base do Cruz-Maltino, o clube receberá cerca de R$ 3 milhões - quando o acordo for selado.