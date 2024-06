Payet chegou ao Vasco em 2023 - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 13/06/2024 10:20

Rio - Principal nome do elenco do Vasco, Dimitri Payet, de 37 anos, já teve boas atuações com a camisa cruz-maltina, mas em relação aos jogos do Brasileiro um dado tem chamado a atenção: o francês só conseguiu atuar por 90 minutos em uma partida pela competição.

Contando as partidas do ano passado e deste ano, Payet atuou em 19 jogos. O único jogo que completou os 90 minutos foi na derrota para o Corinthians, em São Januário, em 2023. Neste ano, o francês atuou contra Criciúma, Vitória e Flamengo pela competição, mas não completou os jogos.

No ano passado, de fato, Payet só conseguiu atuar por 90 minutos na partida contra o Corinthians, porém, neste ano, o francês completou nove dos 15 jogos que defendeu o Vasco. No entanto, foram sete pelo Campeonato Carioca e duas pela Copa do Brasil.



Revelado pelo Nantes e ídolo do Olympique de Marselha, Payet chegou ao Vasco em 2023. No total, o meia entrou em campo em 32 partidas, fez quatro gols e deu nove assistências com a camisa cruz-maltina.