Andrés Vombergar está na mira do VascoDivulgação / Al-Ittihad Kalba

Publicado 13/06/2024 14:53

Rio - Osegue em busca de nomes para a janela de transferências do meio do ano, e um nome que atua no mundo árabe pode ser o novo alvo do clube de São Januário. O Cruz-Maltino surgiu como um dos interessados na contratação de Andrés Vombergar, atacante argentino naturalizado esloveno, que defende o Al-Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos. As informações são do "Olé".