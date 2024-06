Palmeiras e Vasco duelam nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 12/06/2024 17:54

Vasco tem a oportunidade de retornar aos trilhos no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque. No confronto, o Cruz-Maltino espera fazer com que a seca do Verdão em casa continue: a equipe de Abel Ferreira ainda não fez gol como mandante na competição.

Até aqui, nas três partidas que disputou em São Paulo, o Palmeiras não venceu nenhuma. Foram duas derrotas (Internacional e Athletico-PR, na Arena Barueri) e um empate (Flamengo, no Allianz Parque). O clube paulista é o quinto pior mandante da competição neste momento.

Por outro lado, o Vasco não vence no estádio do Palmeiras desde 2015 . De lá para cá, foram 10 jogos com seis derrotas e quatro empates. Além disso, nas três rodadas que entrou em campo longe de São Januário até aqui, o Cruz-Maltino saiu derrotado.

O embate será às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco ocupa a 14ª posição, com seis pontos, e, o Palmeiras, a 8ª, com 11.