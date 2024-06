Gary Medel acertou saída do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 12/06/2024 09:00 | Atualizado 12/06/2024 09:09

Rio - De saída do Vasco, o chileno Gary Medel, de 36 anos, continuará a receber mensalmente pelo clube carioca até o fim do ano. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o acordo para a transferência do veterano envolve um valor mensal de R$ 200 mil que será depositado pelo Cruz-Maltino até dezembro.

Medel vai assinar contrato de um ano e meio com o Boca Juniors. O montante que o Vasco terá que desembolsar com o jogador no clube argentino é considerado "bem menor" que o somatório do salário CLT mais o direito de imagem que o veterano tinha direito.



Nas última semanas, o chileno vivia clima tenso nos bastidores e não contava com a simpatia do elenco cruz-maltino. Ele se envolveu em uma polêmica ao agredir um jogador da base na concentração.



Gary Medel chegou ao Vasco no ano passado e foi importante na fuga do rebaixamento para a Série B. Ao todo, foram 32 jogos pelo clube de São Januário.