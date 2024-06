Lúcio Barbosa não é mais o CEO da SAF do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Lúcio Barbosa não é mais o CEO da SAF do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 11/06/2024 12:07 | Atualizado 11/06/2024 14:05

Rio - O CEO Lúcio Barbosa e a diretora financeira Kátia dos Santos entregaram seus cargos na SAF do Vasco na manhã desta terça-feira (11). O presidente Pedrinho, que está à frente da administração do futebol do Cruz-Maltino, já foi comunicado de ambas as decisões.

Lúcio assumiu o cargo em julho de 2023, inicialmente de forma interina, e foi efetivado meses depois pela 777 Partners, então líder da administração da SAF. Ele era CEO, mesmo cargo de Kátia dos Santos, que ocupou seu lugar após a mudança da estrutura.

Kátia dos Santos é a nova CFO do Vasco Divulgação/Vasco

O Vasco enfrenta momento conturbado nos bastidores em meio a imbróglio jurídico envolvendo SAF e clube social, que retomou o controle do futebol na figura de Pedrinho após uma liminar. As informações são do "ge" e foram confirmadas pela reportagem do O DIA.

Agora número um da administração da SAF, Pedrinho organiza mudança na estrutura do Cruz-Matino em meio à crise de gestão e resultados esportivos ruins.