Gary Medel, zagueiro do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/06/2024 20:50

Rio - Fora de ação desde o fim de abril, o zagueiro Medel deve ganhar oportunidade no time titular do Vasco para o duelo com o Palmeiras, nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela oitava rodada do Brasileirão.

O técnico Álvaro Pacheco pretende manter a formação com a linha de defesa contendo três zagueiro. Como João Victor cumprirá suspensão devido à expulsão na goleada sofrida para o Flamengo, por 6 a 1, Medel deve completar o setor com Maicon e Léo. As informações são do site "ge".

A última aparição do chileno foi no dia 27 de abril, em São Januário, em outra dura derrota pelo Brasileirão: 4 a 0 para o Criciúma, jogo que marcou a despedida de Ramón Díaz - Medel era homem de confiança do argentino e tinha boa relação com a comissão técnica.

Medel vive fase conturbada e chegou a enfrentar problemas de relacionamento com o elenco por comportamento em treinamentos. O zagueiro está na mira do Boca Juniors e uma transferência não está descartada.