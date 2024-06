Philippe Coutinho defendeu o Al-Duhail, do Catar, na última temporada - Divulgação / Al-Duhail

Philippe Coutinho defendeu o Al-Duhail, do Catar, na última temporadaDivulgação / Al-Duhail

Publicado 11/06/2024 08:38

Rio - Em conversas para assinar com o Vasco na segunda janela de transferências, o meia Philippe Coutinho comprou um shopping em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O jogador finaliza a transação para adquirir o Porto da Barra, point gastronômico e comercial da cidade.

O novo empreendimento será administrado pela PHA Empresa Patrimonial, empresa que Coutinho é sócio junto com Ainê, sua esposa, e os irmãos Leandro e Cristiano. A compra do Porto da Barra deve custar cerca de R$ 43 milhões. As informações são do site "ge".

O grupo já depositou uma quantia como sinal para a negociação e deve registrar a mudança de proprietário em breve. Philippe Coutinho foi até Búzios no último fim de semana e visitou o espaço no bairro de Manguinhos.

Enquanto isso, o jogador, de 31 anos, aguarda o fim do imbróglio entre Vasco e seus representantes na tentativa de um acordo com o Aston Villa, da Inglaterra, com quem tem contrato até 2026. Há a possibilidade de um empréstimo.