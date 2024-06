Adson deve estar disponível para enfrentar o Palmeiras - Divulgação / Redes Sociais

Publicado 09/06/2024 19:12

Rio - O Vasco deve contar com o retorno de Adson no duelo com o Palmeiras, na próxima quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O atacante ficou fora da partida contra o Flamengo por um desconforto muscular, mas não teve lesão detectada e participou normalmente dos últimos treinos. A informação foi dada primeiramente pelo site "ge".

A expectativa é que Adson seja relacionado para enfrentar o time paulista. Se isso acontecer, será a primeira vez que ele estará à disposição do técnico Álvaro Pacheco.

A notícia ruim para o português fica por conta de Praxedes. O meia teve lesão constatada na coxa direita, sofrida no segundo tempo da goleada para o Flamengo, e não terá condições de enfrentar o Palmeiras. Ele está em tratamento no Departamento de Saúde e Performance (Desp) e não tem previsão de retorno.

Atualmente, o Vasco ocupa a 14ª posição no Brasileirão, com apenas 6 pontos. Uma derrota em São Paulo pode levar o Cruz-Maltino à zona de rebaixamento.