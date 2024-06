Abel Braga foi o diretor-técnico do Vasco em 2023 - Daniel Ramalho / Vasco

Vasco. O ex-treinador enalteceu a função, que exerceu em 2023, e destacou o que o "Maestro" terá que fazer para colaborar no Cruz-Maltino. Rio - Abel Braga exaltou a contratação do ex-jogador Felipe para o cargo de diretor-técnico do. O ex-treinador enalteceu a função, que exerceu em 2023, e destacou o que o "Maestro" terá que fazer para colaborar no Cruz-Maltino.

"O que eu vejo dessa função é que, como treinador, quando ele consegue ter uma relação boa com o grupo, é responsável por muita coisa, todo problema que surge", disse Abel Braga, em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos".

Abel Braga trabalhou no cargo em 2023, porém, foi demitido junto do treinador Maurício Barbieri, após maus resultados que deixaram o Vasco na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro daquele ano. O ex-treinador também explicou o que ele buscou fazer no cargo.

“E o que tentei ser nessa função é aquilo que eu gostaria que tivessem sido para mim. Você se colocar entre a comissão de técnicos e jogadores, procurar levar para um treinador o mínimo de problemas possíveis para que ele pense apenas na parte técnica, tática e mental do grupo”, concluiu Abel.