Luan em ação pelo PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 07/06/2024 16:00

Vasco deve receber um valor milionário pela venda de Luan, do Palmeiras, para o Toluca, do México. O Cruz-Maltino, clube formador do zagueiro, detém 40% dos direitos do jogador e, com a negociação de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,5 milhões), receberia algo próximo de R$ 7,4 milhões. Rio - Odeve receber um valor milionário pela venda de Luan, do Palmeiras, para o Toluca, do México. O Cruz-Maltino, clube formador do zagueiro, detém 40% dos direitos do jogador e, com a negociação de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,5 milhões), receberia algo próximo de R$ 7,4 milhões.

Além disso, por ser o clube que formou Luan como jogador, o Vasco ainda poderá receber outros 5% da negociação através do mecanismo de solidariedade da Fifa. Esse valor seria de R$ 925 mil. Ao somar com os R$ 7,4 milhões, o Cruz-Maltino pode ganhar, ao todo, R$ 8,325 milhões pela venda do defensor ao Toluca.

No Vasco, Luan foi bicampeão carioca (2015 e 2016), além de ter sido medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. No Palmeiras, ele atuou por oito temporadas, e conquistou 11 títulos: duas Libertadores (2020 e 2021); três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023); uma Copa do Brasil (2020); uma Supercopa do Brasil (2023); e quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024).