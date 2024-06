Felipe é o novo diretor técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Felipe é o novo diretor técnico do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 06/06/2024 13:28

Rio - O Vasco anunciou, na manhã desta quinta-feira (6), a contratação de Felipe como diretor técnico da SAF. O ídolo cruz-maltino chega ao clube para trabalhar ao lado de Pedro Martins no comando do futebol.

foi uma escolha do presidente Pedrinho, que assumiu o comando da SAF após decisão judicial que tirou a 777 Partners do poder. A decisão foi tomada após a goleada sofrida para o Flamengo, no último domingo (2), considerada por ele como "inadmissível". A chegada de Felipe ao Vasco, que assumiu o comando da SAF após decisão judicial que tirou a 777 Partners do poder., no último domingo (2), considerada por ele como "inadmissível".

"Dentro desse DNA que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína, falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. Resgatar essa essência é uma das minhas obrigações. Devido ao resultado de domingo, resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol, e os dois vão se reportar a mim em relação ao futebol. Esse é um dos movimentos entre outros movimentos que vão acontecer", justificou Pedrinho.

Felipe já iniciou seus trabalhos no Vasco. Na última quarta-feira, o ex-jogador esteve no CT Moacyr Barbosa e teve o primeiro contato com o elenco e a comissão técnica de Álvaro Pacheco. Houve uma longa conversa com o treinador português. Antes mesmo do anúncio,Na última quarta-feira, o ex-jogador esteve no CT Moacyr Barbosa e teve o primeiro contato com o elenco e a comissão técnica de Álvaro Pacheco.

Felipe é cria do Vasco e um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Em 373 jogos, conquistou setes títulos pelo Gigante da Colina: Campeonato Brasileiro (1997 e 2000), Libertadores (1998), Carioca (1998), Rio-São Paulo (1999), Copa Mercosul (2000) e Copa do Brasil (2011).

Como treinador, iniciou a carreira em 2017, pelo Tigres-RJ. Passou também por Ponte Preta como Coordenador Técnico, Bangu, Confiança-SE e Volta Redonda.