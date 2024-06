Luciano Rodríguez é uma das principais promessas do futebol uruguaio - Divulgação / Federação Uruguaia

que esteve na mira do Vasco na última janela de transferências, está de novo clube, e não é o Cruz-Maltino. A promessa uruguaia acertou sua ida ao Girona, clube da Espanha pertencente ao Grupo City. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Cesar Luis Merlo. Uruguai - O atacante Luciano Rodríguez,, está de novo clube, e não é o Cruz-Maltino. A promessa uruguaia acertou sua ida ao Girona, clube da Espanha pertencente ao Grupo City. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Cesar Luis Merlo.

O clube espanhol desembolsará 15 milhões de dólares (cerca de R$ 79,3 milhões) ao Liverpool-URU para fechar a contratação do atacante de 20 anos. Rodríguez firmará contrato com o Girona válido até junho de 2029 e se apresentará à equipe após o fim da Copa América, já que ele defenderá a "Celeste" na competição.

O atacante uruguaio negociou com o Vasco em janeiro, quando o clube viajou até Punta del Este para a disputa da pré-temporada. Rodríguez foi oferecido à 777 Partners, dona de 70% da SAF do Vasco, que se agradou com o nome. No entanto, a alta pedida do Liverpool-URU pelo jogador fez a negociação não evoluir. . Rodríguez foi oferecido à 777 Partners, dona de 70% da SAF do Vasco, que se agradou com o nome. No entanto, a alta pedida do Liverpool-URU pelo jogador fez a negociação não evoluir.

Luciano Rodríguez é tratado como uma das principais promessas do futebol uruguaio. O atacante foi campeão com a seleção de seu país no Mundial Sub-20, que aconteceu no ano passado, e marcou o gol do título (1 a 0 sobre a Itália). No Liverpool-URU, ele disputou 55 partidas, balançou as redes 17 vezes e deu uma assistência.