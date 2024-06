Philippe Coutinho durante visita a São Januário, em 2017 - Divulgação/Vasco

Publicado 04/06/2024 15:43

Rio - A reunião entre Philippe Coutinho e o presidente do Vasco, Pedrinho, com oO encontro aconteceria nesta terça-feira (4), masA informação foi dada inicialmente pelo canal "Atenção, Vascaínos".

Inicialmente, a conversa estava prevista para acontecer na parte da manhã desta terça, mas Coutinho solicitou a mudança para o período da tarde. Posteriormente, ficou decidido por transferir a reunião para o dia seguinte.

Neste encontro, o Vasco apresentará pela primeira vez uma proposta financeira a Coutinho e seu staff. O desejo das partes era que o jogador rescindisse o contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, mas atualmente o modelo de negócio mais provável é o empréstimo. Com isso, a negociação terá novos capítulos nos próximos dias.

Como tem contrato com o Aston Villa até o junho de 2026, existem algumas partes financeiras a serem resolvidas. O apoiador sinalizou abrir mão de boa parte do salário que recebe na Inglaterra para voltar , e a oferta do clube que o revelou indica uma redução de cerca de 70%.