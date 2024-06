São Januário é a casa do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

São Januário é a casa do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 04/06/2024 12:32 | Atualizado 04/06/2024 12:35

Rio - Dois dias depois da derrota do Vasco por 6 a 1 no clássico com o Flamengo , os muros de São Januário amanheceram pichados. "Elenco de finados" e "frouxos" foram algumas das mensagens escritas no protesto desta terça-feira, 4. Confira abaixo:

Pichação em São Januário Reprodução/X @NewsAlmirantee

Mais um treco de pichação em São Januário Divulgação/X@NewsAlmirantee

Cabe ressaltar que, por uma decisão da Justiça , a empresa estadunidense não está mais no controle da SAF do Vasco após uma decisão da Justiça. Atualmente, a associação comanda o futebol do Cruz-Maltino.

Agenda

O Vasco volta a campo no dia 13 de junho (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri. A partida é válida pela oitava rodada do Brasileirão.