Flamengo massacrou o Vasco no Maracanã - Divulgação / Flamengo

Flamengo massacrou o Vasco no MaracanãDivulgação / Flamengo

Publicado 02/06/2024 17:53 | Atualizado 02/06/2024 18:29

Rio - Um dia histórico para os torcedores do Flamengo e trágico para os vascaínos. No Clássico dos Milhões, no Maracanã, o Rubro-Negro aplicou a maior goleada da história do clube da Gávea sobre o Vasco. Após sair atrás do placar, o Flamengo humilhou o rival na estreia de Álvaro Pacheco e venceu por 6 a 1 em duelo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

fotogaleria

O Vasco começou melhor a partida, mas após inaugurar o placar, o Flamengo passou a se impor e construiu a vitória já no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Cruz-Maltino teve que jogar com um jogador a menos já que o zagueiro João Victor foi expulso nos acréscimos, e o placar elástico foi consolidado.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 14 pontos na Série A. O Vasco, que estreou o treinador Álvaro Pacheco, continua com seis pontos. Na próxima rodada, o Rubro-Negro recebe o Grêmio, no Maracanã, no próximo dia 13, às 20 h (de Brasília). Já o Cruz-Maltino entra em campo no mesmo dia contra o Palmeiras, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília).

O clássico começou com o Vasco pressionando o Flamengo. A postura do Cruz-Maltino foi bastante forte e o gol saiu aos oito minutos. Galdames ajeitou de cabeça e Pablo Vegetti acertou um belíssimo chute, abrindo o placar no Maracanã.

Porém, depois disso, o Flamengo retomou o controle da partida e e construiu sua vitória. O empate saiu aos 28 minutos, após a zaga do Vasco afastar mal e Everton Cebolinha finalizar de fora da área, o goleiro Léo Jardim chegou a tocar na bola, antes dela morrer no fundo das redes.

Cinco minutos depois, o Flamengo virou. Cebolinha fez bela jogada, entrou na área e serviu Pedro, que de peito fez o segundo do Rubro-Negro. O terceiro aconteceu dez minutos depois. Após cobrança de escanteiro de Cebolinha, David Luiz finalizou de primeira, sem chances de defesa para Léo Jardim.

Nos acréscimos do primeiro tempo, as coisas ficaram ainda mais complicadas para o Vasco. João Victor deu entrada dura em Everton Cebolinha. Após revisão do VAR, a arbitragem expulsou o defensor e deixou o Cruz-Maltino em desvantagem numérica.

A etapa final começou com mais um gol do Flamengo. Aos seis minutos, Pedro lançou, Arrascaeta ganhou da marcação vascaína e deslocou Léo Jardim para fazer o quarto do Rubro-Negro no Maracanã e consolidar a goleada contra o maior rival.

Com ampla vantagem, o Flamengo acabou administrando mais o placar. Porém, Bruno Henrique, o Rei dos Clássicos, entrou em campo aos 23 minutos. Pouco tempo depois, aos 27, o atacante finalizou bonito, após bela jogada de Arrascaeta.

No acréscimos, ainda houve tempo para Gabigol deixar o dele e marcar o sexto, confirmando a maior goleada da história do Flamengo em clássicos contra o Vasco.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 6 FLAMENGO



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)

Renda/Público: Não disponíveis

Cartões Amarelos: Vegetti e Zé Gabriel (Vasco)

Cartões Vermelhos: João Victor (Vasco)

Gols: Vegetti, aos oito, Everton Cebolinha, aos 27, Pedro, aos 32, e David Luiz, aos 42 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, aos 5, Bruno Henrique, aos 27 e Gabigol, aos 43 minutos do segundo tempo.



VASCO: Léo Jardim; Maicon, João Victor e Léo; Puma Rodríguez (Zé Gabriel), Sforza (Paulo Henrique), Galdames, Payet (Praxedes) e Lucas Piton; Vegetti e Rayan (Rossi). Técnico: Álvaro Pacheco.



FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Allan (Erick Pulgar), De la Cruz, Gerson (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Pedro (Gabigol) e Everton Cebolinha (Bruno Henrique) Técnico: Tite.