Gabigol voltou a marcar pelo Flamengo - Marcelo Cortes e Paula Reis / CRF

Publicado 02/06/2024 21:45 | Atualizado 02/06/2024 21:49

Rio - O atacante Gabigol, de 27 anos, poderá definir sua situação em relação ao Flamengo a partir da próxima sexta-feira. O vice de futebol do clube, Marcos Braz, afirmou que o Rubro-Negro irá avaliar a situação do artilheiro depois do seu julgamento na Suíça, que irá acontecer no próximo dia 7.

"Eu acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada depois do julgamento, por razões óbvias. O Gabriel é um atleta do Flamengo, contrato até o final do ano. Lógico que em uma situação normal já poderia, deveria ou estaria com o contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos, mas acredito que depois da sexta-feira, com calma e tranquilidade, vamos analisar os próximos passos", afirmou após a goleada sobre o Vasco.

Gabigol é acusado de dificultar a realização de um exame antidoping surpresa no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Ele foi suspenso em março pela Justiça Desportiva Antidopagem. Após um mês, a defesa do atacante do Flamengo obteve um efeito suspensivo.

Neste domingo, o atacante voltou a marcar com a camisa do Flamengo e fez o sexto gol da goleada histórica contra o Vasco. O vínculo de Gabigol com o clube carioca se encerra no fim de 2024.