Gabigol não saiu do banco na partida contra o Millonarios - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 02/06/2024 13:55 | Atualizado 02/06/2024 13:57

Rio - Com contrato até o fim do ano, Gabigol tem o futuro indefinido no Flamengo. Longe de um acerto pela renovação, o jogador tem sido observado por clubes do Brasil e do exterior. Segundo informações do jornalista turco Gürkan Borangil, o Besiktas, da Turquia, estaria interessado no camisa 99.

De acordo com o jornalista turco, o Besiktas fez uma oferta com salário anual de 3 milhões de euros (R$ 17 milhões) para Gabigol. Com contrato até o fim do ano e em divergência com o Flamengo sobre a renovação, o atacante pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho.

Após conseguir um efeito suspensivo da punição por tentativa de fraude do exame antidoping no último ano, Gabigol teve que lidar com outro episódio no Flamengo. O atacante foi flagrado vestindo uma camisa do Corinthians durante confraternização com os amigos e perdeu a camisa 10.