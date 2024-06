Carlinhos conversa com Tite, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 01/06/2024 17:28

Rio - O atacante Carlinhos não será relacionado por Tite para o clássico entre Flamengo e Vasco, no próximo domingo (2), às 16h, no Maracanã. A decisão do treinador rubro-negro é por opção técnica. As informações foram inicialmente dadas pelo jornalista Venê Casagrande.

Vice-artilheiro da última edição do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, Carlinhos foi contratado pelo Flamengo por R$ 3,2 milhões, e com vínculo válido até 2026. Entretanto, o atacante atuou por apenas 52 minutos pelo Rubro-Negro: 45 minutos contra o Palmeiras e 13 minutos contra o Atlético-Go.

Além disso, Carlinhos só pode disputar o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Ele não está apto para jogar a Copa do Brasil por já ter defendido o Nova Iguaçu nesta edição da competição.

Além disso, ele não entrou em campo pela fase de grupos da Libertadores por ter chegado ao Flamengo após o fim de período de inscrição. O centroavante, entretanto, poderá disputar a partir das oitavas de finais, caso o Rubro-Negro decida inscrevê-lo para o mata-mata da competição.