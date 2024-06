Léo Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/06/2024 13:18

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Flamengo. O zagueiro Léo Pereira, de 28 anos, está perto de voltar aos gramados. O defensor iniciou o processo de treinamento com bola, neste sábado, e tem chances de enfrentar o Grêmio, no próximo dia 13, no Maracanã.

O defensor sofreu uma lesão na coxa esquerda, na vitória do Flamengo sobre o Bolívar, pela Libertadores, no último dia 15. Com isso, ele foi desfalque nas vitórias sobre o Amazonas, em Manaus, pela Copa do Brasil, e contra o Millonarios, no Maracanã, pela Libertadores. Léo Pereira também não enfrentará o Vasco.

O zagueiro tem sido um dos destaques do Flamengo na temporada, formando dupla titular ao lado de Fabrício Bruno. Ele entrou em campo em 22 partidas e fez três gols.