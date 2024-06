Flamengo foi derrotado pelo Franca no primeiro jogo das finais do NBB - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/06/2024 14:25 | Atualizado 01/06/2024 14:57

Rio - O Flamengo saiu derrotado no primeiro jogo da final do NBB neste sábado (1). O Rubro-Negro perdeu para o Franca, no Maracanãzinho, por 69 a 56, e saiu atrás na série de melhor de cinco.

O placar entrou na história do NBB por fatores negativos: foi a pontuação mais baixa de uma partida de final da história do torneio. Além disso, os 56 pontos anotados pelo Flamengo é o número de pontuação mais baixo registrado por um finalista da competição.

Os principais destaques da partida foram os dois candidatos ao prêmio de "Jogador Mais Valioso" da temporada: Gabriel Jaú, do Flamengo, e Lucas Dias, do Franca. Enquanto o ala rubro-negro marcou 15 pontos, o jogador do time paulista saiu como cestinha, com 16 pontos, e protagonista na vitória de sua equipe.

O Flamengo volta a entrar nas quadras na próxima quinta-feira (6). O Rubro-Negro irá até o Pedrocão, em Franca, para disputar o segundo jogo da final contra a equipe paulista.

Esta é a terceira vez que Flamengo e Franca disputam a final do NBB. Em 2018/2019, o Rubro-Negro, maior campeão da competição, com sete títulos, se sagrou vencedor. Já em 2021/2022, foi a vez dos paulistas triunfarem e conquistarem o primeiro dos dois títulos que vieram em sequência.

Calendário das Finais do NBB:

Jogo 1: 1/6 - Maracanãzinho - Flamengo 56 x 69 Franca

Jogo 2: 6/6 - 19h - Pedrocão - Franca x Flamengo

Jogo 3: 8/6 - 17h10 - Pedrocão - Franca x Flamengo

Jogo 4 (se necessário): 13/6 - 18h30 - Maracanãzinho - Flamengo x Franca

Jogo 5 (se necessário): 15/6 - 11h10 - Maracanãzinho - Flamengo x Franca