David Luiz em atividade do Flamengo no Ninho do UrubuMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/06/2024 15:02

Fabrício Bruno retornará aos 11 iniciais, e terá, como sua dupla de zaga, David Luiz. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande. Rio - O treinador Tite esboçou o time titular do Flamengo para o clássico com o Vasco, no próximo domingo (2), às 16h, no Maracanã., e terá, como sua dupla de zaga, David Luiz. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande.

titular no jogo contra o Millonarios, na última quarta-feira (29), entre os 11 iniciais. Existia a expectativa de que Léo Ortiz seria titular ao lado de Fabrício Bruno no jogo contra o Cruz-Maltino. Entretanto, Tite decidiu por permanecer com David Luiz, que foi, na última quarta-feira (29), entre os 11 iniciais.

Ayrton Lucas, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida contra o Millonarios. Por outro lado, Allan deve permanecer no time titular. Além do retorno de Fabrício Bruno, outra mudança que Tite promoveu no time titular foi a entrada de Matías Viña na lateral-esquerda. O uruguaio entra no lugar dePor outro lado, Allan deve permanecer no time titular.

O Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 11 pontos, e pode chegar a liderança caso vença o Vasco e Athletico-PR e Bahia tropecem na rodada.

Provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Vasco

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro.