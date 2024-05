Ayrton Lucas já está em tratamento no departamento médico do Flamengo - Instagram / Flamengo

Publicado 29/05/2024 16:00

Rio - O Flamengo informou, na tarde desta quarta-feira (29), que o lateral-esquerdo Ayrton Lucas sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta realizou exames e já está em tratamento no departamento médico do Ninho do Urubu.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Ayrton Lucas realizou exames nesta quarta-feira (29). O diagnóstico foi de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O lateral já está em tratamento no DM do CT Ninho do Urubu. — Flamengo (@Flamengo) May 29, 2024

Ayrton Lucas se lesionou na vitória rubro-negra sobre o Millonarios, na última terça-feira (28) , no Maracanã. Ele foi substituído aos 40 minutos da primeira etapa, quando o Flamengo já vencia por 2 a 0 - na sequência, Pedro marcou para fechar o placar.

Com o resultado, a equipe comandada por Tite garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro ficou em segundo lugar no Grupo E, atrás do Bolívar, e aguarda o sorteio para definir quem será seu adversário no mata-mata.

Sem Ayrton Lucas, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro: enfrenta o Vasco, no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), também no Maracanã.