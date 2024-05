Matías Vinã vem se destacando na Libertadores - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 29/05/2024 15:20

Rio - Reforço do Flamengo para 2024, o lateral-esquerdo Matías Viña, de 26 anos, tem experiência em Libertadores. Campeão pelo Palmeiras, em 2020, o uruguaio vem se destacando nos jogos do Rubro-Negro pelo torneio. De suas três participações diretas em gols do Flamengo no ano, duas foram pela principal competição de clubes do continente.

Até o momento, Viña entrou em campo pelo Flamengo em 15 partidas, fez um gol e deu duas assistências. O uruguaio tem sido opção para Ayrton Lucas na maioria dos jogos, porém, tem dado sua contribuição para o grupo rubro-negro.

O único gol que o lateral fez foi pela Libertadores. Ele marcou na derrota para o Bolívar, em La Paz, por 2 a 1. Viña, inclusive, foi o melhor em campo na partida e um dos poucos rubro-negros que sentiu menos os efeitos da altitude de 3.600 m da capital boliviana.

Na última terça-feira, o uruguaio entrou no lugar de Ayrton Lucas, que sentiu um incômodo na coxa esquerda, precisando ser substituído ainda no primeiro tempo. Em campo, Viña deu um belíssimo passe para Pedro balançar as redes pela segunda vez e dar números finais à vitória do Flamengo sobre o Millonarios, no Maracanã, que selou a classificação para as oitavas de final da Libertadores.