Publicado 29/05/2024 01:40

Rio - Lucas Paquetá foi ao Maracanã e assistiu à vitória do Flamengo sobre o Millonarios por 3 a 0 , nesta terça-feira, 28, pela última rodada do Grupo E da Libertadores 2024. O jogador, que é cria do Rubro-Negro , tirou uma foto enquanto acompanhava o jogo e publicou nas redes sociais. Confira abaixo:

Paquetá esteve no Maracanã para assistir ao jogo entre Flamengo e Millonarios Reprodução/Instagram @lucaspaqueta

O meio-campista está de férias desde o fim da temporada europeia. No entanto, ele voltará aos trabalhos logo, já que foi convocado para a disputa de dois amistosos com a seleção brasileira e a Copa América. Os jogadores começam a se apresentar no dia 30 deste mês.

Cabe lembrar que Paquetá passa por um momento turbulento fora de campo. A Federação Inglesa o indiciou por violar regras de apostas esportivas . Segundo a própria entidade, o brasileiro teria forçado cartões amarelos em partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

Na época, o brasileiro se manifestou nas redes sociais sobre o caso. Paquetá lamentou a acusação formal, apesar de sua cooperação com o caso, e afirmou que irá provar sua inocência.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", declarou Paquetá.