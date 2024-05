Pedro marcou dois gols na 100ª vitória do Flamengo em jogos de Libertadores, ontem, no Maraca - MAURO PIMENTEL/AFP

Publicado 28/05/2024 23:36 | Atualizado 28/05/2024 23:37

Rio - Pedro comemorou a vitória sobre o Millonarios por 3 a 0 no Maracanã , na noite desta terça-feira, 28, que classificou o Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. Na entrevista pós-jogo, ele destacou o equilíbrio do time durante todo o confronto e ressaltou que não é fácil enfrentar um time que atua com as linhas baixas.

"Feliz pelo resultado e pelo jogo que a gente fez. Tivemos equilíbrio do início ao fim da partida. Um jogo complicado, contra uma equipe que veio para se defender. Não é fácil jogar contra uma equipe que se defende com a linha baixa, mas foi um belo jogo de todos", pontuou Pedro, que marcou dois dos três gols do Fla na noite desta terça.





O atacante, aliás, vive grande fase. Nesta temporada temporada, Pedro já fez 20 gols e distribuiu duas assistências em 25 partidas. Além disso, marcou nos últimos quatro jogos do Flamengo.

"Feliz também pelo momento, de fazer mais dois gols com essa camisa. Como sempre falo, a gente não pode relaxar. A gente tem que querer evoluir sempre, não só eu, individualmente, mas também todo o coletivo. Claro que vamos buscar crescer todos os jogos para conquistar grandes coisas esse ano", concluiu Pedro.