Momento em que Pedro marca o primeiro gol do Flamengo na vitória sobre o Millonarios - Mauro Pimentel/AFP

Momento em que Pedro marca o primeiro gol do Flamengo na vitória sobre o MillonariosMauro Pimentel/AFP

Publicado 28/05/2024 23:17 | Atualizado 28/05/2024 23:18