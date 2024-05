Arrascaeta - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 28/05/2024 11:50 | Atualizado 28/05/2024 12:11

Rio - Em baixa no Flamengo, Gabigol perdeu a titularidade, a camisa 10 e está perto de perder mais um posto no clube carioca: o de jogador do atual elenco com mais partidas. O apoiador Giorgian De Arrascaeta, de 29 anos, se aproximou do atacante e poderá ultrapassá-lo em breve nesta temporada.

Os dois chegaram juntos no Rubro-Negro em 2019, porém, como o uruguaio é um jogador que sofre com mais problemas físicos, Gabigol sempre teve mais partidas. Porém, com a perda da titularidade no ano passado e com os problemas extracampo, o atacante viu o uruguaio se aproximar.



Atualmente, Gabigol tem 280 partidas pelo Flamengo contra 267 jogos de Arrascaeta. Como o uruguaio segue como titular e o atacante não existe a possibilidade de que o camisa 14 se torne o jogador do elenco rubro-negro com mais jogos ainda em 2024. O que pode atrapalhar o meia é a disputa da Copa América pela seleção uruguaia.

Outro jogador que vem se aproximando de Gabigol é Pedro. Atual titular e camisa 9 do Flamengo, o centroavante, que chegou um ano depois da dupla de 2019, já tem 244 partidas pelo clube carioca. Gerson e Bruno Henrique, que também são remanescentes da equipe de Jorge Jesus, não figuram entre os primeiros por motivos variados. O meia se transferiu para o Olympique de Marselha em 2021 e ficou um período fora do Flamengo, enquanto Bruno Henrique sofreu uma grave lesão em 2022, que o afastou dos gramados por um ano.