GabigolGilvan de Souza / CRF

Publicado 26/05/2024 22:50

Rio - Ídolo do Flamengo, Diego Ribas, compareceu ao "Futebol Solidário", evento realizado no Maracanã, neste domingo, com a participação de personalidades do futebol e celebridades, em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ex-apoiador abordou a situação de Gabigol e afirmou que crê que o atacante possa dar a volta por cima no clube carioca.

"Nós temos uma relação de amizade e de respeito. Torço para que ele consiga recuperar o bom futebol, que foi o que fez a torcida do Flamengo se apaixonar por ele. É bom para o Flamengo e para o futebol brasileiro", afirmou Diego Ribas.



Diego Ribas atuou junto com Gabigol no Flamengo de 2019 a 2022. O ex-apoiador citou a importância do atacante tomar novas atitudes, após o pedido de desculpas.



"De fato, ele cometeu erros, reconheceu e se desculpou. Agora, as atitudes precisam ir na mesma direção e eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima", disse.



Gabigol, de 27 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2024. A sua renovação não está descartada, mas vive seu momento mais improvável, depois que o atacante viralizou nas redes sociais com uma camisa do Corinthians nas últimas semanas.