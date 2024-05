Nicolás de La Cruz - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 26/05/2024 16:30

Rio - Ausente no treino do último sábado, Nicolás de La Cruz, de 26 anos, voltou a participar de uma atividade com o elenco do Flamengo, neste domingo. O uruguaio treinou sem limitações e poderá fazer parte do grupo rubro-negro na partida contra o Millonarios, na próxima terça-feira.

De La Cruz sofreu uma trauma no joelho direito na vitória sobre o Amazonas, em Manaus, pela terceira fase da Copa do Brasil. O uruguaio foi substituído no segundo tempo, passou por uma reavaliação na última sexta-feira e foi poupado do treino do último sábado. Porém, está em perfeitas condições para o próximo jogo do Flamengo.



O clube carioca poderá ter dois retornos contra os colombianos. Erick Pulgar, que não atua desde o último dia 28, no clássico contra o Botafogo, está completamente recuperado de uma lesão no tornozelo esquerda. A mesmo situação é a de Bruno Henrique, que também lesionou a região, e desfalcou o Flamengo nos últimos três jogos. O atacante pode retornar na terça.



Em segundo lugar do grupo E, o Rubro-Negro precisa vencer o Millonarios, na próxima terça-feira, às 21 horas (de Brasília) para se classificar para as oitavas de final da competição. Em caso de tropeço, o clube carioca terá que secar o Palestino, que joga no mesmo dia e horário, contra o Bolívar, em La Paz.