Thiaguinho em treinamento pelo Treze - Daniel Vieira / Treze

Publicado 26/05/2024 11:18

Rio - O atacante Thiaguinho, que está emprestado ao Treze, da Paraíba, deve retornar ao Flamengo na próxima semana. Ele tem vínculo com o clube que disputa a Série D até o dia 30 de maio, e, por mais que haja o desejo de prolongar esse contrato, a tendência é que o atleta de 23 anos retorne ao Rubro-Negro. As informações são da "Coluna do Fla".

Thiaguinho tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Sendo assim, o Rubro-Negro quer o retorno do atacante para tentar uma possível venda para algum clube do exterior, visando não perder o atleta de graça no final do vínculo.

O gerente de futebol do clube, Luciano Mancha, confirmou, no início do mês, que tem o desejo de prorrogar o empréstimo de Thiaguinho. Entretanto, falou das dificuldades impostas pelo Flamengo na negociação.

"O problema é que o Flamengo fez um investimento alto na aquisição dele junto ao Náutico. Antes de terminar o contrato, eles querem levar ele para fora, na abertura da janela", disse Mancha, em entrevista coletiva concedida no dia 2 de maio.

Thiaguinho tem cinco gols em 15 jogos pelo Treze na temporada. É um dos principais destaques da equipe, que é a líder do Grupo C da Série D, com 100% de aproveitamento: cinco vitórias em cinco jogos.

Pelo Flamengo, o atacante não teve grandes oportunidades. Ele está no clube desde 2020, quando atuava pelo sub-20 do Rubro-Negro e teve um considerável destaque. No time principal, entretanto, ele fez apenas 12 jogos desde 2021, onde marcou um gol e deu uma assistência.