Tite comanda o Flamengo em jogo da LibertadoresMarcelo Cortes /CRF

Publicado 28/05/2024 07:50 | Atualizado 28/05/2024 10:11

Rio - O Flamengo enfrenta o Millonarios, nesta terça-feira, no Maracanã, às 21 h (de Brasília), precisando vencer para se garantir nas oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro deverá ir para campo com uma dupla de zaga diferente do que os rubro-negros estão acostumados.

Com Fabrício Bruno a caminho do West Ham, da Inglaterra, Tite irá escalar David Luiz ao lado de Léo Ortiz. Com isso, o Flamengo terá sua dupla de zaga que é considerada reserva na atual temporada, já que Léo Pereira está vetado devido a uma lesão na coxa esquerda.



David Luiz e Léo Ortiz já atuaram juntos em uma partida na temporada. Foi na derrota por 2 a 1 para o Bolívar, em La Paz. Na ocasião, Tite escalou um trio de zagueiros. Eles fizeram companhia a Fabrício Bruno. Será a primeira vez que os dois vão formar uma dupla de zaga.



Ortiz deverá ganhar a vaga de titular com a saída de Fabrício Bruno. Já David Luiz vem atuando pouco na atual temporada. O veterano entrou em campo em apenas três dos últimos 15 jogos do Flamengo em 2024.